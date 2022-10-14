KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileklerinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun."