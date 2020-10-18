KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turu için sandık başında

İlk turda Cumhurbaşkanı'nı seçemeyen KKTC, bugün Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında seçimini yapacak.

KKTC’de seçimlerin ikinci turu bugün yapılıyor.

Geçen hafta yüzde 58'lik katılımla yapılan ilk turda hiçbir aday yüzde 50’den fazla oy alamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

Bugünkü yarış, adanın federal bir çatı altında birleşmesini savunan Mustafa Akıncı ile iki devletli çözümü savunan Ersin Tatar arasında geçecek.

Geçtiğimiz hafta yapılan birinci tur seçimlerde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar 35 bin 825 (yüzde 32,35), bağımsız aday Mustafa Akıncı ise 33 bin 53 (yüzde 29,84) oy alarak ikinci tura kalmıştı.

SAFLAR NETLEŞTİ

Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten bu yana 10. kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa giderken, siyasi partiler de netleşti.

Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Tatar’ı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi (CTB PM) ise Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı. Halkın Partisi ise seçmenini yönlendirmemeyi tercih etti.