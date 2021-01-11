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    KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Federasyonu görüşmek söz konusu değildir

    KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir"
    • AA
    • 11.01.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 14:19
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    KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Federasyonu görüşmek söz konusu değildir

    KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ortak bir basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıda konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin,"Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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