KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail’in uyguladığı vahşete seyirci kalanlar, İsrail’in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak oluyor" dedi.

İşgalci İsrail ordusunun sivil ayrımı yapmaksızın Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinde birçok ülkeden İsrail'in saldırılarına tepki, Filistin halkına destek mesajları geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail ordusunun, mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği operasyonlardan sonra Gazze’ye yönelik havadan, denizden ve karadan başlattığı saldırılar sürüyor. Bayram dinlemeden son sürat devam eden saldırılarda çocuklar, kadınlar ve siviller katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçler, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kalıyor” dedi.

TATAR'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

“İsrail’in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanlar, İsrail’in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak oluyor" diyen Tatar, "Dünya, Gazze’ye yönelik saldırılara seyirci kalırken, Anavatan Türkiye’nin tek başına bu saldırılara karşı çıkması, tepki göstermesi, bu saldırıların sonlandırılması için gösterdiği uğraş ve gayret, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmettir. Tarih bunu kaydedecektir. Gazze’de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalması, bizlere bir kez daha Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

"KKTC GAZZE OLMAYACAK"

Tatar açıklamasında, Kıbrıs’ta geçmişte yaşananlar ve Gazze’de yaşanmakta olanlar dikkate alındığında Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını belirterek, “Rum-Yunan ikilisi ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs’tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs’ta güvenliği AB sağlasın’ taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki, Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs’tan çekilmeyecek ve KKTC, Gazze olmayacak” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınayan Tatar, “Bu saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dilerim. Destek ve dualarımız Filistin halkı içindir” dedi.