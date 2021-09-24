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    KKTC ile Rum kesimi arasında aşı kolaylığı

    Kovid-19 aşısı olan kişilerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki geçişlerden test istenmeyecek.
    • AA
    • 24.09.2021 - 02:24
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    KKTC ile Rum kesimi arasında aşı kolaylığı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yeni bir karar alındı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Teknik Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 2 Haziran'daki "iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili kovid-19 önlemlerini uyumlulaştırma" anlaşmasına göre, epidemiyolojik durumu değerlendirdi.

    Komitenin bugünkü değerlendirmesiyle, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında turuncu seviyenin (seviye 2) uygulanması kararı alındı.

    TAM AŞILILARDAN TEST İSTENMEYECEK

    Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden kovid-19 testi istenmeyecek.
    Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test (antijen) veya PCR testi istenecek.

    KKTC ile Rum kesimi arasında aşı kolaylığı #1

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