KKTC ile yapılan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı

KKTC ile yapılan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı

KKTC ile 20-24 Eylül arasında gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı- 2021, başarıyla tamamlandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Adası’nda barış ve güvenliğin teminatı olmayı sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile KKTC ile 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in tamamlandığını duyurdu.

TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Paylaşımda, başarıyla tamamlanan tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.

Hava hücum, hava indirme ve muharebe arama kurtarma harekatlarını planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen harekatın görüntüleri, büyük beğeni topladı.

KKTC ile yapılan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı VİDEO

