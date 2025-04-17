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KKTC'nin gündemi, başörtüsü serbestliği...

Lefkoşa'da bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle liseye alınmaması üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, kılık-kıyafet disiplin tüzüğünde değişiklik yaptı.

Liselerde başörtüsünü serbest bıraktı.

Bunun üzerine başörtüsüne karşı gösteriler yapılmaya başlandı.

Bu gösteriler devam ederken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan bir açıklama geldi.

"Hiç kimse Türkiye ile hesaplaşamaz." diyen Arıklı, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE İLE HESAPLAŞMA DERDİNE DÜŞTÜLER"

İlgili sendika başkanı bu meydana gelecek, bu meydanda Türkiye büyükelçisine 'Go Home Elçi' diyecek. Ve biz 1975'te gelenlerle 1571'de aynı coğrafyadan buraya gelen insanlar buna sessiz kalacağız. Böyle bir şey mümkün değil.



Hiç kimse 20 Temmuz'la, hiç kimse anavatanla, hiç kimse Türkiye'yle hesaplaşamaz. Hristodulidis'in karşısına geçip ona amenna temenna sunanlar, saygılarımı sunanlar dün bu meydanlarda Türkiye ile hesaplaşma derdine düştüler.



Dün akşamki mitingi Atatürk adına, laiklik adına yaptılar. Bir tane Atatürk posteri var mıydı arkadaşlar?

"BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ KAPANDI ARTIK"

Arıklı yaptığı açıklamasında, "14 yaşında iki tane kız çocuğunu devlet için tehlike olarak gören, onları okula sokmak istemeyen bir zihniyet var karşımızda. Bizim için artık başörtüsü meselesi kapanmıştır. Bu konuyu daha fazla kaşımayın. Hiç kimse Türkiye ile hesaplaşamaz." dedi.

"ÖĞRETMENLERE SORUŞTURMA AÇMAZSAN İKİ ELİMİZ YAKANDADIR"

KKTC Milli Eğitim Bakanı'na da seslenen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 1 öğrenci için 40 öğrenciyi cezalandıran ve derslere girmeyen öğretmenler hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Arıklı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: