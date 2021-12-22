KKTC’de 2022 asgari ücreti 6 bin 90 TL oldu

KKTC’de 2022 asgari ücreti 6 bin 90 TL oldu

KKTC’de 2022 yılı asgari ücret brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlendi.

Türkiye'den sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de yeni yıla kısa bir süre kala 2022 yılı asgari ücret miktarı belli oldu.

Hükümetin arabuluculuğunda başlayan görüşmeler sona erdi.

İŞVEREN TARAFI MASADAN KALKTI

Yapılan son toplantıyı işveren tarafı terk etti. İşveren temsilcisi Metin Arhun’un masadan kalktığı belirtildi. Arhun, bu artışın çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Artış yüzde 25 olmalıydı. Hiçbir teknik rakam ortaya sunulmadan asgari ücreti popülist bir yaklaşımla ilan edildi” dedi.

etse de yeni yılın asgari ücreti belirlenerek açıklandı.

YENİ ÜCRET NET 6 BİN 90 TL OLDU

Buna göre asgari ücret 1 Ocak 2022’den itibaren saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık bin 615.38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak.

OCAK MAAŞLARINA YANSIYACAK

Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.

Asgari ücretteki artış ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.