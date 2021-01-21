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- KKTC'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu
KKTC'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
- AA
- 21.01.2021 - 17:37
- Güncelleme : 21.01.2021 - 18:03
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), AFAD'ın açıkladığı verilere göre 5.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Saat 17.27'de Gazimağusa kentinde meydana geldiği belirtilen depremin 20 saniye sürdürüğü aktarıldı.
TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem Hatay'da ve Mersin Anamur'da da hissedildi.
Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede yer alıyor.
FAY HATTI, HATAY'A DÖNÜYOR
Kıbrıs Adası'nın güneyinden geçen fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor.
Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Denizi açıklarına kadar devam ediyor.