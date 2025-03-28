KKTC'de başörtülü öğrenci okula alınmadı

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Lefkoşa'da ilginç anlar kayda alındı...

İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrenci başörtülü bir şekilde okula geldi.

Ancak okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaştı.

Öğrencinin başörtüsü ile eğitim almak istemesi nedeniyle kavga çıktı.

ÖĞRENCİ OKULA ALINMADI

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve İrsen Küçük Ortaokulu’nun öğretmenleri tarafından engellenen çocuk, diğer velilerle de kısa süreli tartışma yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da okula gelerek, çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi.

BAŞÖRTÜSÜNE "SIKINTI" DEDİ

Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, değişiklik yapılan Disiplin Tüzüğü’nün geri çekildiğini anımsattı, “Bizim okullarımızda böyle bir sıkıntımız hiçbir dönem olmadı, olmayacak” açıklamasını yaptı.

OKUL MÜDÜRÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Dışarıda başlayan gerginlik, okul müdürünün odasına taşındı.

Tartışmalara dayanamayan okul müdürü ise baygınlık geçirdi.

NE OLMUŞTU

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tüzükte değişiklik yaparak öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesinin önünü açmıştı.

Bu karar ana muhalefetin talebi ve okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle okullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.