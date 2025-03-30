İHA

Kıbrıs’ta başörtülü öğrencilerin okula alınmasını engelleyen Selma Eylem, tepkilerin odağı haline geldi. Türk Büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanan Eylem, büyükelçiye yönelik tehditkar söylemlerde bulunarak, "Sayın elçiye bir kez daha diyoruz, go home!" ifadelerini dile getirdi.

OKUL YÖNETİMİNİN KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başörtüsüyle okula girişin engellenmesine yönelik tartışmalar sürerken, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda uygulamaya konulan "bone ve bandana" düzenlemesi gelen tepkiler üzerine geri çekildi. Ana muhalefet ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) yoğun itirazları sonrası kaldırılan düzenleme hakkında açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, toplumu bölme ya da gerginlik yaratma gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı. Dini inançlara saygının önemli olduğunu dile getiren Üstel, ancak yaşanan toplumsal gerilim nedeniyle kararın daha geniş bir istişare süreciyle ele alınacağını belirtti.

BAŞÖRTÜ YASAĞI, TEPKİLERE YOL AÇTI

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması büyük yankı uyandırmıştı. Okul yönetimi, pedagog eşliğinde aileye başörtüsünün eğitim kurumlarında yasak olduğunu ve bu konuda yetkinin tamamen okul idaresinde bulunduğunu iletti. Aile ise Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi bir şikayet dilekçesi sunarak, çocuklarının eğitim hakkının kısıtlanmamasını talep etti.

Öğrencinin başörtüsüyle eğitimine devam edemeyeceğinin belirtilmesi üzerine okul yönetimi aileye, kızlarını İlahiyat Koleji’ne göndermelerini önerdi. Konu KKTC Bakanlar Kurulu’na taşınırken, başörtüsü yasağına tepki gösteren KTÖS, KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak kararı protesto etti.