KKTC'de bayram namazında ilginç anlar

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ramazan Bayramı namazı koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Ancak namaz sonrası bayramlaşma dikkat çekti.

Yavru vatan Kıbrıs'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. ,

KKTC’liler, Din İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrusunda evde abdest alıp, kendilerine ait seccadelerle namazı eda etti.

BAYRAMLAŞTILAR

Hz. Ebubekir Camii’nde bayram namazı kurallara uygun kılınırken, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kurallara uygun kılınan namaz sonrası halk sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.

KKTC'de bayram namazı kılındı İZLE

TOPLU İBADET YASAĞI BİTTİ

KKTC'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toplu ibadet yasağı da bayram namazı ile birlikte kaldırılmış oldu.