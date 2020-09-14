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    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

    KKTC'de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeni anket sonucu açıklandı.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 12:28
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    Gezici Araştırma Merkezi, 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

    ERSİN TATAR ÖNDE

    KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk, ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

    Araştırmaya katılan halkın yüzde 53.3’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 46.7’si de Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti.

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #1

    DOĞU AKDENİZ DESTEĞİ

    Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına yüzde 85 destek verdi.

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #2

    Türkiye’nin garantörlüğü konusunda halkın yüzde 81.9’u 'garantörlük aynen devam etmeli' cevabını verdi. Yüzde 4'ü de iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #3

    KAPALI MARAŞ AÇILMALI

    Araştırmaya katılan halkın yüzde 78.7'si Kapalı Maraş'ın açılmasının yararlı olacağını ifade ederekn, yüzde 12.6'sı zararlı olacağını savundu. Ankette Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın halkla bütünleşemediği de öne çıktı.

    Halkın yüzde 59.6'si Akıncı'nın halka bütünleşmediğini belirtirken, yüzde 40.4'ü bütünleştiğini ifade etti.

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #4

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