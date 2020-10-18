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KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
- Haber Merkezi
- 18.10.2020 - 18:15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 61'lik bir katılım oldu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.
İLK SONUÇLARA GÖRE BAŞBAKAN ERSİN TATAR ÖNDE
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda 144 sandığın sonuçları açıklandı.
İlk sonuçlara göre, Ersin Tatar oyların yüzde 51,93’ünü, Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,07’sini aldı.