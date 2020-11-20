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    KKTC’de hortum paniğe neden oldu

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görülen hortum büyük paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 18:15
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 18:18
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    KKTC’de hortum paniğe neden oldu

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, bugün de ülkenin birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor.

    Ülkenin turizm kenti Girne’nin ilçeleri Ozanköy ile Çatalköy açıklarında kuvvetli yağışlar nedeniyle çıkan hortum görenleri korkuttu.

    ÇATILAR UÇTU, ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

    Hortum nedeniyle birçok evin çatısı uçup elektrik direkleri devrilirken, birçok otomobil de zarar gördü. Yetkililer hortum sonrası Girne Teknecik santralinde yüksek gerilim hatlarının ve trafo merkezinin içindeki cihazların zarar gördüğünü bildirirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

    ELEKTRİK VERİLEMEYEN BÖLGELER OLDU

    Yapılan açıklamada ayrıca Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz’a elektrik verilemediği bildirildi.

    Hortumun verdiği zararı gidermek için Girne’de kurulan kriz masasının görevlendirdiği ekiplerin bölgede temizlik çalışmalarına başladığı duyuruldu.

    KKTC’de hortum paniği VİDEO

    KKTC’de hortum paniğe neden oldu #1

    KKTC’de hortum paniğe neden oldu #2

    KKTC’de hortum paniğe neden oldu #3

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