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    KKTC'de hükümet istifa etti

    Cumhurbaşkanı Tatar, şubat ayında kurulan hükümetin istifasını kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:56
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    KKTC'de hükümet istifa etti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet istifa etti.

    Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyonun istifasını Tatar'a sundu.

    Hükümetin istifası kabul edildi

    Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

    AA'nın haberine göre; Tatar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

    Yeni hükümet kurulacak

    Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38'inci hükümet kurulmuştu.

    Hükümeti yeniden kurmakla görevlendirilmesi beklenen Sucuoğlu'nun, 15 günlük süreçte çalışmaları tamamlaması gerekiyor.

    KKTC de hükümet istifa etti #1


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