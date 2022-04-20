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KKTC'de hükümet istifa etti
Cumhurbaşkanı Tatar, şubat ayında kurulan hükümetin istifasını kabul etti.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 16:26
- Güncelleme : 20.04.2022 - 16:56
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet istifa etti.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyonun istifasını Tatar'a sundu.
Hükümetin istifası kabul edildi
Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
AA'nın haberine göre; Tatar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.
Yeni hükümet kurulacak
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38'inci hükümet kurulmuştu.
Hükümeti yeniden kurmakla görevlendirilmesi beklenen Sucuoğlu'nun, 15 günlük süreçte çalışmaları tamamlaması gerekiyor.