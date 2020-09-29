KKTC'de koronavirüs kısıtlamaları 1 Kasım'a kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'e kadar alınan yasakları 1 kasım tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar ile ilgili ek tedbirleri duyurdu. Buna göre, 01 Ekim 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 01 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar uzatılmasına karar verildi.

İLKOKUL 5. SINIFA KADAR EĞİTİM KADEMELİ OLARAK BAŞLADI

KKTC'de eğitim ve öğretim ile ilgili olarak, 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren okul öncesi okullarının tam zamanlı olarak ders yılına başlaması, ilkokul 1 ve 2. sınıfların dönüşümlü olarak 05 Ekim 2020 tarihinden itibaren eğitime başlamasına karar verildi. 3-4 ve 5. sınıfların dönüşümlü olarak eğitime başlamasına karar verilirken 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren özel eğitim kurumları (dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların) yine sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanması şartı ile açılması yönünde karar alındı.

KKTC'de üniversitelerde ise yüz yüze eğitim, uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına (sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin) uymak şartı ile eğitim başlayacak.

B GRUBU ÜLKELER 7, C GRUBU ÜLKELER İSE 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

KKTC'ye B ve C grubu ülkelerden gelecek üniversite öğrencileri, uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklar.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayılarının azalmasının devam etmesi halinde, 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılan tüm iş yeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydıyla 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verirken açılan tüm mekanların önceden yayınlanan kurallara uymakla yükümlü olup ilçe emniyet kurullarının aktif olarak denetlemesine, kurallara uymayan mekanların ceza yasası kapsamında haklarında cezai işlem başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.