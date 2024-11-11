KKTC'de milletvekilleri meclis genel kurulunda birbirine girdi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu karıştı...

KKTC'de geçtiğimiz ekim ayında yapılan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimini, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler kazanmıştı.

Öztürkler'in bugün Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri tepki gösterdi.

MECLİS BAŞKANLIĞI KOLTUĞU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Başkan Ziya Öztürkler’in oturumu açmaya çalışması üzerine CTP ve UBP milletvekilleri bu kez de birbirine girdi.

O anlarda muhalefet milletvekillerinin kürsüye yürümeye çalıştığı görüldü.

Bu sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, arka sıralardan gelerek kürsüye doğru yürüdü.

ÖNCE SUYU, SONRA ŞİŞEYİ FIRLATTI

Derya, eline aldığı su şişesini Meclis Başkanlığı'na seçilen Öztürkler'e fırlattı.

Öztürkler'e önce suyu ardından da şişeyi fırlatan muhalefet milletvekilinin o anları böyle görüntülendi.