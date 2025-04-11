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KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) desteğinde yapılacak Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi temel atma töreni dün yapıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından, temel atma töreni için duaya geçildi.

Dua yapıldığı sırada sahnede ilginç anlar yaşandı...

TUFAN ERHÜRMAN DUAYA KATILMADI

KKTC’nin ana muhalafet partisi Cumhuriyet Türk'ün Genel Başkanı Tufan Erhürman, temel atma töreninde duaya eşlik etmedi.

Dua edildiği sırada Erhürman'ın ellerini açmadığı ve dua bitene kadar yere bakarak beklediği görüldü.

Ardından konuşan Erhürman ise şöyle söyledi:

"LAİKLİĞE UYGUN DEĞİL"

Müslüman, Hristiyan pek çok ülkede devlet törenlerinde din insanlarının bulunduğu, dini ritüellerin uygulandığı, duaların okunduğu bilinen bir gerçektir.



Bu, ilgili ülkenin gelenekleriyle, teamülleriyle ilgilidir ve buna saygı gösterilir. Her ülkenin kendine has teamülleri, gelenekleri vardır ve Türkiye’de son zamanlarda böyle bir gelenek oluşturulmaya başlandıysa bile, bizim ülkemizde böyle bir teamül, gelenek yoktur.



Dolayısıyla bugün Yüksek Mahkeme’nin temel atma töreninde yapılan uygulama bu ülke açısından yanlıştır. Özellikle Yüksek Mahkeme gibi bir kuruma ilişkin açılışta böyle bir uygulamanın yapılması Anayasamızdaki laiklik ilkesi açısından da doğru değildir.

"DUA EDİLMESİNİ YANLIŞ BULUYORUM"

Benim orada bulunmam ana muhalefet partisi başkanı olarak protokoldeki yerimin gereğidir. Bugüne kadar protokol gereği davet aldığım tüm törenlere katılmaya çalıştım. Katılmadığım törenler de oldu elbette.



Ama Yüksek Mahkeme, hem bu ülkenin en önemli hem de halkımızın en çok güven duyduğu kurumlarından biridir. Bu açılışta hem Yüksek Mahkeme yargıçlarımızın hem de diğer yargıçlarımızın yanında olmanın doğru olacağını düşündüm ve şu anda da öyle düşünüyorum.



Açılış için sahneye davet edilmiş olmam da protokol gereğidir. Sahneye çıktıktan sonra yapılan uygulamayı yukarıda açıkça söylediğim gibi yanlış buluyorum.



Ama bu tip törenlerde bugüne kadar yanlış olduğunu düşündüğüm başka uygulamalarla/konuşmalarla karşılaştığımda da bugün de tören düzenini bozacak herhangi bir davranış içerisinde bulunmayı doğru bulmadım.

"AÇILIŞTA BU ÜLKENİN KURALLARI UYGULANMALI"