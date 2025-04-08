KKTC’de öğrenciler, başörtüsü ile derse girebilecek

İHA

KKTC Bakanlar Kurulu, okullarda uygulanacak Kılık ve Kıyafet Disiplin Değişiklik Tüzüğü'nü kabul etti. KKTC Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özdemir Berova, tüzüğün onaylandığını ve resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderildiğini açıkladı. Berova, süreçle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu konuda daha fazla bilgi vermeden önce süreci kısaca anlatmak istiyorum" dedi.

"BM KURALLARINA UYGUN HAZIRLANDI"

Berova, tüzüğün Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları ile Çocuk Hakları kurallarına dikkat edilerek son halini aldığını belirtti. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan değişikliklerin, Ulusal Birlik Partisi grubunda uzun bir şekilde değerlendirildiğini ve öneriler doğrultusunda nihai şeklinin alındığını söyledi.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK"

Tüzüğün, iki ana ilkeye dayandığını ifade eden Berova, bu ilkelerin "öğrencilerin kılık kıyafet düzenlemelerinin eğitimde fırsat eşitliği sağlaması" ve "pedagojik esaslara uygun olması" olduğunu belirtti. Ayrıca, eğitim ortamında kılık kıyafet üzerinden ayrımcılığın reddedildiğini vurguladı.

"ÖĞRENCİLER, İNANÇLARINA UYGUN KIYAFET GİYEBİLİR"

Berova, okullarda üniformanın esas olduğunu ve üniforma üzerindeki ideolojik semboller, rozetler ya da yazıların yasak olduğunu belirtti. Bu düzenleme, okul idarelerine üniforma belirleme yetkisi verirken, öğrencilerin inançları doğrultusunda belirli kıyafetleri giyebilmelerine de izin verildiğini açıkladı.

"DİNİ KIYAFETLER, ÜNİFORMAYA UYGUN OLMALI"

Lise düzeyindeki öğrenciler için ise okul üniformasına uyumlu şekilde belirli kıyafetlerin giyilebileceğini belirten Berova, Milli Eğitim Bakanlığının bu kıyafetlerle ilgili genelge yayınlayacağını ve okul yönetimlerinin de kıyafetlerle ilgili karar verme yetkisine sahip olacağını ifade etti. Berova, bu tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve Devlet Basımevi'ne gönderildiğini sözlerine ekledi.