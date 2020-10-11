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    KKTC'de referandum kesinleşti

    KKTC’de Anayasa değişikliği referandumunda Hayır 50.19, Evet ise 49.81 ile kesinleşti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 22:40
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 22:40
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    KKTC'de referandum kesinleşti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçmen Yüksek Mahkeme yargıçlarının şu an 8 olan sayısının 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini de referandumla oyladı.

    HAYIR OYU KESİNLEŞTİ

    Sandık sayımları devam ederken 'Hayır' oyu seçimi önde götürdü.

    Açılan sandıkların yüzde yüz'ü tamamlandığında Hayır 50.19, Evet ise 49.81 ile kesinleşti.

    Bu sonuçla Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısı 8'de kalacak.

    FARK SADECE 283 OY

    KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik Hayır ve Evet oyları arasındaki farkın sadece 283 oy olduğunu açıkladı.

    1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da “hayır” çıkmıştı.

    KKTC de referandum kesinleşti #1

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