KKTC'de SAT ve SAS timleri tatbikat yaptı

KKTC'de SAT ve SAS timleri tatbikat yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni görüntüler paylaştı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj ve sismik tarama faaliyetleri, Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ve son dönemde Yunanistan'ın kıta sahanlığını Ege'de 12 mile çıkarmaya çabası bölgedeki gerilimi artırdı.

Yunanistan'ın Fransa ile Akdeniz'deki tatbikatı, Meis Adası'na sivil feribotlarla asker sevkiyatı gibi gelişmeler de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Bütün bu gelişmelerin yanında Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Türkiye'ye karşı cephe almaları için faaliyet yürütüyor.

SAT VE SAS ÇIKARMASI

Türkiye, tüm bu çabalara rağmen Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyeceğini dosta düşmana yaptığı tatbikatla gösteriyor.

Son olarak donanmanın seçkin savaşçıları Su Altı Taarruz (SAT), Su Altı Savunma (SAS) timleri, çıkarma ve belirli hedefleri imha tatbikatını başarıyla tamamladı.

KKTC'de SAT ve SAS timleri tatbikat yaptı VİDEO

Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.