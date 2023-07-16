KKTC'de sıcaktan dolayı belirli saatlerde sokağa çıkışlar yasaklandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz'da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı.

AA

Tüm dünya sıcak hava etkisinde...

Vatandaşlar kavurucu sıcaklıklarla mücadele etmeye başladı.

Yurdun pek çok noktasında aşırı sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kimileri evden çıkmamayı tercih ederken kimileri ise kendisini serin sulara bırakıyor.

Öte yandan yaşanan sıcak havalar vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir karar alındı.

Yasak kararı Resmi Gazete'de

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılması yasaklandı

Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesinin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.