KKTC’de son 24 saatte 27’si yerel, 35 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında 27’si yerel olmak üzere 35 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 bin 492’ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 435 olduğunu, 27’si yerel olmak üzere toplam 35 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

35 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakan Üstel, 54 kişinin taburcu edildiğini açıklayarak, vakalardan 3’ünün hava yolu KKTC’ye geldiğini, 5’inin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Bakan Üstel, vakalardan 23’ünün başkent Lefkoşa'da, 8’inin Girne'de, 1’inin Gazimağusa bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC’de salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bu haftadan itibaren bazı sektörlerin açılmasıyla birlikte, şehirlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağı devam ediyor.