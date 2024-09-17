KKTC'de trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Önceki gün Akdoğan-Vadili kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm, gözyaşları içerisinde Manisa'da toprağa verildi.

DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) saat 20.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm’ün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşıdan gelen İsmail Kaya yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm ile diğer araç sürücüsü İsmail Kaya, yanındaki Ayşe Bayır Kaya ve Mustafa Efe Kaya yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Uzman Çavuş Ürüm, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Ürüm'ün 1 yıllık evli olduğu öğrenildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazesi memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine getirilen Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Zafer Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürüldü ve burada helallik alındı.

Daha sonrasında Ürüm'ün cenazesi, Çarşı Camisi'ne götürüldü ve burada askeri tören düzenlendi.

Törende, Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün annesi Dudu Ürüm'ün kızlarıyla oğlunun tabutuna sarılıp, ağlaması yürekleri dağladı.

Ürüm'ün 2 aylık hamile eşi Kübra Ürüm ise cenazede sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün bir süre askerlerin omzunda taşınan cenazesi, ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ayrıca, Ürüm'ün tabutu üzerindeki Türk bayrağı eşine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)