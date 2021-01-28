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    KKTC'de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

    MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi.
    • AA
    • 28.01.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 14:11
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    KKTC'de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

    KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonel çalışmalar gerçekleştirildi.

    Çalışmalar kapsamında MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi.

    FETÖ FİRARİSİ AHMET YİĞİT YAKALANDI

    Ekiplerin düzenlediği operasyonla, terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı.

    Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

    MERSİN LİMANI'NA GETİRİLDİ

    KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.

    KKTC'de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi VİDEO

    POLİS MEMURLARINDAN SORUMLU FETÖ ABİSİ

    Öte yandan, Ahmet Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

    KKTC de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye ye getirildi #1

    KKTC de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye ye getirildi #2

    KKTC de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye ye getirildi #3

    KKTC de yakalanan FETÖ imamı Ahmet Yiğit, Türkiye ye getirildi #4

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