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    KKTC'de yeni hükümet kuruldu

    KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kurulduğu açıklandı.
    • AA
    • 09.12.2020 - 14:03
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 14:15
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    KKTC'de yeni hükümet kuruldu

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner başkanlığında 42'nci hükümet kuruldu.

    KKTC'DE ERSAN SANER LİDERLİĞİNDE YENİ HÜKÜMET

    Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner liderliğinde kurulacak 42'nci hükümet koalisyonu UBP, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında olacak.

    KKTC de yeni hükümet kuruldu #1

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