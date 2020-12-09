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KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kurulduğu açıklandı.
- AA
- 09.12.2020 - 14:03
- Güncelleme : 09.12.2020 - 14:15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci kez görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner başkanlığında 42'nci hükümet kuruldu.
KKTC'DE ERSAN SANER LİDERLİĞİNDE YENİ HÜKÜMET
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner liderliğinde kurulacak 42'nci hükümet koalisyonu UBP, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında olacak.