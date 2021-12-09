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    KKTC'de Yunan bayraklı provokasyon engellendi

    KKTC provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı yakalandı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:39
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    KKTC'de Yunan bayraklı provokasyon engellendi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir Rum provokasyonu girişimi daha boşa çıkarıldı.

    ZAFER ANITINA YUNAN BAYRAĞI ASMAYA ÇALIŞTI

    Polis kaynaklarına göre, Gazimağusa bölgesinde Zafer Anıtı'nın yer aldığı çemberde Yunanistan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.

    KKTC'ye turist olarak gelen ve erkek olduğu bildirilen GKRY vatandaşı, Gazimağusa'da arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.

    PROVOKASYONCU RUM GÖZALTINA ALINDI

    44 yaşındaki Rum, vatandaşların tepkisi üzerine bayrağı olay yerinde bırakarak aracıyla kaçmaya çalıştı.

    Polis, provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum'u yakaladı.

    GKRY vatandaşının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde sorgulandığı bildirildi.

    KKTC de Yunan bayraklı provokasyon engellendi #1

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