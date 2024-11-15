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İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çoşkulu hava hakim oldu.

Kutlamaların yaşandığı bu özel günde, KKTC semalarında SOLOTÜRK rüzgarı esti.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.

SOLOTÜRK'E BÜYÜK İLGİ

Kordon boyuna akın eden KKTC'liler o anları telefonlarıyla kaydederken, kentin sokakları insan seline döndü, trafik kilitlendi.

SOLOTÜRK'ün uçuşu denizde de büyük ilgiyle takip edildi.

Kordon boyu yanına demir atan çok sayıda teknede yerli ve yabancı izleyiciler, SOLOTÜRK'ün şovunu takip etti.

Gösteri alkışlar ve tezahüratlarla sona erdi.