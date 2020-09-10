KKTC'deki koronavirüs hastaları tedavi için Türkiye'de

KKTC'deki koronavirüs hastaları tedavi için Türkiye'de

İlk etapta virüs tanısı konan 4 hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan koronavirüs hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

İlk olarak KKTC'deki 4 koronavirüs hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC'deki koronavirüs hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

OKTAY, SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.