KKTC'den Türk turistlere çağrı: Yunan adalarından daha ucuzuz Kapıda vize uygulamasıyla birlikte Yunan adaları, yerli turistin rotası haline gelirken KKTC'den “Kendi adanıza gelin” çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi

Fiyat avantajları ve kapıda vize uygulamasıyla yerli turist, bu sene Yunan adalarını tercih etti.

Yaşanan durumun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) önemli bir çağrı geldi.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ta tatil fiyatlarının Yunan adalarına göre ortalama yüzde 30 daha uygun olduğunu belirtti.

Hürriyet'ten Özge Esen'e konuşan Ataoğlu, 2 bin TL'ye de 4 kişinin Ada'da doyabileceğini de vurgulayıp şu ifadeleri kullandı;

"BU ADA SİZİN, KENDİ ADANIZA GELİN"

“Öncelikle hedefimiz 85 milyon Türk vatandaşı. Bizim başka kimseye ihtiyacımız yok, yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Bu ada sizin. Kendi adanıza gelin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni görmeyen kalmasın”

"HERKESİN BÜTÇESİNE GÖRE SEÇENEKLERİMİZ VAR"