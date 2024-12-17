KKTC'den gelen eşyaya AB ülkesi muamelesi yapılacak

İHA

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir düzenlemeyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınması kararlaştırıldı.

Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

KARAR, UYGULAMAYA KONDU

Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Karar şu şekilde:

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşya için 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 3- (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6 ncı maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

Diğer hükümler

MADDE 4- (1) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya, Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.