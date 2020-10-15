Dolar
7.935
0.3084%
Euro
9.3003
0.0914%
Altın
1891.83
-0.5289%
Borsa
1185.34
-0.3321%
G. Altın
483.788
0.0277%
Bitcoin
90458.46
-0.4414%
EXEN Coin
11.89
-2.58%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    KKTC'li bakanlardan Türkiye'ye Kapalı Maraş teşekkürü

    KKTC'nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kapalı Maraş'ın açılmasının ülkeye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 14:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    KKTC'li bakanlardan Türkiye'ye Kapalı Maraş teşekkürü

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)  Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde Başbakan Ersin Tatar'ın gösterdiği iradenin önemli olduğunu vurguladı.

    Kapalı Maraş'ta kimsenin malının gasbedilmediğini, 1974 öncesi sakinlerinin geri döneceğini ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy "Bizler, uluslararası hukuk çerçevesinde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." dedi.

    "BİR MİHENK TAŞI"

    KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maraş'ın açılmasının Kıbrıs Türk tarihi açısından bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk halkına verdiği destek için teşekkür ettiğini ifade eden Amcaoğlu, Maraş'ın açılması ile birlikte bölgenin kalkınacağını söyledi.

    KKTC li bakanlardan Türkiye ye Kapalı Maraş teşekkürü #1

    20 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

    Kapalı Maraş'ın 8 Ekim'de açılmasıyla birlikte bölgeyi binlerce kişi ziyaret etti. 'Hayalet Şehir'e yedi günde 20 bine yakın kişi giriş yaptı.

    KKTC li bakanlardan Türkiye ye Kapalı Maraş teşekkürü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir