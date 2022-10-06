TSK'nın adadaki varlığını eleştiren KKTC'li vekil Doğuş Derya, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası meşruiyeti için yıllardır çaba sarf ediyor.

Siyasi desteğin yanında hemen her konuda Türkiye'nin yanında olduğu KKTC'nin parlamentosunda yapılan bir konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

Konuşmayı gündem yapan ise Türkiye'ye yönelik çıkışlar.

Türkiye ve TSK'yı hedef aldı

Konuşmanın sahibi ise Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve HDP'li vekillerle yakın ilişkileri bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletveki Doğuş Derya.

Derya, vekillere yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldı.

İki bölgeli federal yapıyı savunmaya devam edeceklerini söyleyerek silahlanmaya karşı olmak adına da TSK'nın adadaki varlığını eleştiren Derya, "Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için bir futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları.

KKTC'li vekil: Türkiye Kıbrıs'ı tanısın VİDEO



"KKTC'yi önce Erdoğan tanısın"

Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan.

Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.

"Çok konforludur biat kültürü"



Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz." diye konuştu.