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- KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı
KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı
FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ı, polis operasyonuyla yakalandı.
- İHA
- 17.06.2020 - 16:42
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, FETÖ’ye operasyon yapıldı.
KKTC polisi, uzun süredir teknik takipte tuttuğu 2 numaralı polis imamı olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran’ı yakaladı.
UZUN SÜREDİR TEKNİK TAKİPTEYDİ
Şahmaran’ın Lefkoşa’daki evine yapılan baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el konuldu.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan KKTC’nin 2 numaralı polis imamının, soruştuma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.