KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ı, polis operasyonuyla yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, FETÖ’ye operasyon yapıldı.

KKTC polisi, uzun süredir teknik takipte tuttuğu 2 numaralı polis imamı olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran’ı yakaladı.

UZUN SÜREDİR TEKNİK TAKİPTEYDİ

Şahmaran’ın Lefkoşa’daki evine yapılan baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan KKTC’nin 2 numaralı polis imamının, soruştuma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.