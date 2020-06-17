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    KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı

    FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ı, polis operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 16:42
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    KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, FETÖ’ye operasyon yapıldı.

    KKTC polisi, uzun süredir teknik takipte tuttuğu 2 numaralı polis imamı olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran’ı yakaladı.

    UZUN SÜREDİR TEKNİK TAKİPTEYDİ

    Şahmaran’ın Lefkoşa’daki evine yapılan baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el konuldu.

    Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan KKTC’nin 2 numaralı polis imamının,  soruştuma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

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