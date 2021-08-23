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    KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, nörolojik nedenlerden dolayı yoğun bakıma alındığı belirtildi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 18:57
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    KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, nörolojik nedenlerden dolayı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı belirtildi.

    Eroğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    3. CUMHURBAŞKANI OLMUŞTU

    KKTC'de 19 Nisan 2009 tarihinde yapılan erken genel seçimlerinde 26 milletvekili ile salt çoğunluğun sağlanmasıyla 8'inci kez hükümeti kuran Derviş Eroğlu, 18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmış ve KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı olmuştu.

    Eroğlu, Meral Eroğlu ile evli olup, 4 çocuk, 5 torun sahibidir.

    KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı #1

    KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı #2

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