KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bizlere her zaman yardım eden Türkiye'ye teşekkürü borç sayarız

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim zaferi sonrası yaptığı balkon konuşmasında Türkiye'ye teşekkür ederek, "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar." dedi.

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini oyların yüzde 51.74'ünü alarak yavru vatanın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC'nin çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında önemli ifadeler kullandı.

Ersin Tatar, sözlerine KKTC halkına birlik mesajı vererek başladı.

"SEÇİM MALZEMESİ İÇİN ANAVATAN TÜRKİYE'YE LAF UZATANLARI REDDEDİYORUZ"

Kendisine oy veren vermeyen ne kadar vatandaş varsa hepsine teşekkür eden Tatar, bir teşekkür de anavatan Türkiye'ye etti.

Türkiye karşıtı bir kampanya yürüten diğer aday Mustafa Akıncı'ya da üstü kapalı şekilde sert sözlerle yüklenen Ersin Tatar, "Seçim malzemesi yapmak için Anavatan Türkiye’ye laf uzatanları reddediyoruz." dedi.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu- İZLE

"HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE İLE BAĞIMIZI KOPARAMAYACAKLAR"

Sözlerine devam eden Ersin Tatar, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatıyla devletimizi kurduk ifadelerini kullanarak, Rum yönetimiyle müzakere masasına başı dik ve onurlu bir şekilde oturacağını söyledi.

Kıbrı halkının anavatanından kopmayacağını ifade eden Ersin Tatar, "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya devam edecek." diyerek Türkiye'yle dayanışma mesajını yineledi.

ERSİN TATAR, KONUŞMASINA TEŞEKKÜR EDEREK BAŞLADI

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarına ise şöyle devam etti:

“Halkımıza çok teşekkür ediyorum… Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini sandığa yansıtarak beni Cumhurbaşkanı seçmiştir.

Ben oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil birlik beraberlik içinde KKTC’yi daha güzel günlere taşıyabilmektir. Demokrasi sınavına katkı koyan diğer adaylara da teşekkür ediyorum. Sayın Arıklı’ya Sayın Ataoğlu’na teşekkür ediyorum.

Rauf Denktaş kardeşimize de açık destek verdiği için teşekkür ediyorum. Olağanüstü koşullarda hükümet ederken koalisyon hükümetinde çok değerli çalışmalar yaptık. Arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Partimizin tümbirimlerine kadın-genç kollarına da teşekkür etmek istiyorum...

Tabi ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin büyük sıkıntı içine girmesi kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılar ve bize büyük destek vererek anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ediyorum…”





“TABİ Kİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A VE YARDIMCISI FUAT OKTAY’A DA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

“Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmak onur duymaktayım.

Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC’yi ileriye nasıl taşırız ona bakacağız. Ben Cumhurbaşkanı olarak KKTC’yi daha ileriye taşımak için, onurlu bir yaşam için çalışacağım. Müzakere masasında başı dik ve onurlu bir şekilde bulunacağım. Ezik değil...

Tarafsızlığımı koruyarak toplumsal uzlaşı ile Anayasal sorumluluk çerçevesinde çalışacağım."





“HİÇBİR ZAMAN BİZİM TÜRKİYE İLE BAĞIMIZI KOPARAMAYACAKLAR”

“Ne mutlu bize ki 74 barış harekâtıyla devletimiz kurduk. Tüm dünyaya seslenmek istiyoruz. Bu egemenlik meselesi çok önemlidir. Çözüm modeli ne olursa olsun biz var olmaya devam edeceğiz.. Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya devam edecek. Önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içinde tuzaklara düşmemek."





"TÜM DÜNYAYA BURADAN SESLENMEK İSTİYORUM"

“Tüm dünyaya buradan seslenmek istiyorum: Siz hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine direk uçuşlara müsaade etmiyorsunuz. Gençlerimizi spor müsabakalarında reddediyorsunuz. Oynanan oyun, Kıbrıs Türkünü ezmek ve yıldırmak… Asla böyle bir oyuna gelmeyeceğimizi Sarayönü meydanından haykırmak istiyorum. Hiçbir zaman yılmayacağız. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız.”