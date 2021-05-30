KKTC'ye SİHA üssü

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bir süre kullanılan ancak uzun yıllardır atıl durumda kalan Geçitkale Askeri Havaalanı, Türk SİHA ve İHA'larının sürekli konuşlanacağı daimi hava üssü oluyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e hakim bir konumdaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararı iki yıl önce Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasından sonra alındı.

SİHA'LARIN İNİŞ NOKTASI OLARAK KULLANILDI

16 Aralık 2019 tarihinde Dalaman’daki üssünden Kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun ardından KKTC’nin Geçitkale Askeri Hava Üssüne inmişti. Aradan geçen sürede Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA’lar, Geçitkale’ye indi. Ancak daimi üs olarak Dalaman kullanıldı. Türk SİHA’ları Geçitkale’yi daimi olarak değil, “iniş noktası” olarak kullandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra askeri üs amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı, başkent Lefkoşa’nın 40 kilometre doğusunda Doğu Akdeniz’e hakim bir noktada bulunuyor. Uzun yıllar hava sporları amacıyla kullanılan, küçük uçakların indiği Geçitkale’de iki yıl önce ilk SİHA gelmesinin ardından modernleştirme çalışmaları başladı.

Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB-2 KKTC'ye indi VİDEO ARŞİV

DAİMİ OLARAK KULLANILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Türk SİHA’larının daimi olarak kullanması amacıyla hangarlarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı. Pist yenileme çalışmaları da yapıldı. Geçitkale Hava Üssü'nün, daimi SİHA üssü olması ve SİHA’ların sürekli üslenebilmesi için bakım ve onarım merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik gibi depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gerekiyor. SİHA ve İHA’ların komuta sistemlerinin mobil olması nedeniyle havalimanının kulesinin faaliyete geçmesi gerekmiyor.

Askeri uzmanlar, 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği nato standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale’nin, bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16’ların da üslenebileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİHA VE İHA'LARIN ÜSLENECEĞİ BİR ÜS OLACAĞINI SÖYLEDİ

Geçitkale Askeri Havaalanı'na ‘yeni bir isim’ verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, SİHA ve İHA’ların üsleneceği bir üs olacağını söyledi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

KKTC’nin Ercan Havalimanı'nın adının, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük ile değiştirilmesi, 1974 şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının da Geçitkale’ye verilmesi gündemde bulunuyor.

RUM-YUNAN BÖLGE İTTİFAKLARIYLA TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMA ÇABALARI, KIBRIS'I DAHA DA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ

Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının keşfi ve Rum-Yunan ikilisinin bölge ittifaklarıyla Türkiye’yi dışlama çalışmaları Kıbrıs adasının stratejik olarak daha da önemli hale getirdi. Birçok uluslararası güç, Fransa, İsrail ve ABD, Kıbrıs Rum Yönetiminde üs arayışına girdi.

İNGİLTERE'NİN DE RUM YÖNETİMİNDE İKİ ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR

İngiltere’nin de Rum yönetiminde biri deniz diğeri hava olmak üzere iki askeri üssü bulunuyor. İngiliz üslerini ABD de yoğun bir şekilde kullanıyor.

KKTC’nin Geçitkale Hava Üssü'nün fonksiyonel SİHA üssü olmasının ardından Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir de savaş gemilerinin daimi olarak üsleneceği deniz üssü de kuracağı belirtiliyor.

Günümüzde Türk Savaş Gemileri Gazimağusa’ya yanaşıyor. Türk savaş gemilerinin, Gazimağusa’nın doğusunda modern bir deniz üssü inşa edeceği de zaman zaman medyanın gündemine geliyor.