Knidos Örenyeri’ndeki restoranla ilgili iddialara resmi açıklama geldi

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Son günlerde Knidos Örenyeri'yle ilgili ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor...

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Datça Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan ve çevre düzenlemesi projesi adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Datça Belediyesi’nin elinden almaya çalıştığını iddia ettiği restoranı Meclis gündemine taşıdı.

İDDİALAR HIZLA YAYILDI

Datça Belediyesi’nin gelir kaynaklarından bir tanesini kesmeyi amaçlayan bu kararın kamu yararına aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Sadece Belediyelerin yönetimine değil, gelir kaynaklarına el koymak da bir çeşit kayyımdır, kayyımcı zihniyetin ürünüdür." dedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyon içeren iddialara resmi kaynaklardan yanıt verdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama geldi.

YAPI KAÇAK ÇIKTI

Yapılan açıklamada projenin mevzuata uygun olarak ilerlediği vurgulanırken yapının kaçak olduğu belirtildi.

4 DEFA YIKIM KARARI ALINDI

4 defa yıkım kararı alınmasına rağmen CHP'li Datça Belediyesi'nin yapıyı yıkmadığı belirtilen açıklamada, yapının kaldırılmasının ardından bölgede arkeolojik çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

"YEREL YÖNETİM KARARLARI UYGULAMADI"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde örenyerlerimize ilişkin hazırlanan diğer tüm projeler gibi Knidos Antik Kentine Çevre Düzenleme Projesi de Koruma Bölge Kurulunca ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Habere konu olan restoran, 1. derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapıdır. 3349 nolu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış, ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulanmaya konmamıştır.

"ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK"

Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti’nde Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Haber ekonu olan restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından da aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır.

Muğla Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan çevre düzenleme projesinde kazı alanı olarak belirlenen sahada Knidos Antik Kenti Kazı Başkanlığı’nca Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazı programı çerçevesinde kamulaştırma, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak toprak altında bulunan ve Knidos’a değer katacak eserlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır."