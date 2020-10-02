Kobani eylemleri soruşturması kapsamında 20 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

20 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

TERÖR EYLEMLERİNDE 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada, meydana gelen terör olayları kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihleri arasında terör eylemleri sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlandığı da bildirilen açıklamada, bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.





9 AYRI SUÇ DEFALARCA İŞLENDİ

Açıklamanın devamında ise meydana gelen olaylarda işlenen suçlar da yer aldı. Buna göre; nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3 bin 777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk bayrağını yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (7) suçları işlenirken 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş da yaralandı.