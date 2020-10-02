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- Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 10:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
17 KİŞİ TUTUKLANDI, SIRRI SÜREYYA ÖNDER, ALTAN TAN VE GÜLFER AKKAYA SERBEST BIRAKILDI
Hakimlik tarafından, gözaltına alınan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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