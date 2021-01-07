Kobani iddianamesi kabul edildi

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, 30 Aralık'ta Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

3 bin 530 sayfa, 6 ciltten oluşan iddianamenin; bugün mahkeme tarafından kabul edildiği belirtildi.

İddianamede 108 sanık hakkında, 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.