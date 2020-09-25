Kobani olayları operasyonunda HDP'li eski vekillere gözaltı

2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan isimler arasında eski HDP'li vekiller ile dönemin HDP MYK üyeleri bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörle mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyonlarına başladı.

HDP'Lİ İSİMLER DE VAR

Gözaltı kararı verilen 82 kişi arasında; HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Altan Tan, Gülfer Kaya, eski milletvekilleri Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da gözaltına alındı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER AKSARAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Sırrı Süreyya Önder’in gözaltı kararına istinaden harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Önder’in Aksaray’da olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kentte bulunan bir otel odasına yönelik operasyon düzenleyen TEM ekipleri Önder’i otel odasında gözaltına aldı.

KARS BELEDİYE BAŞKANI EVİNDE YAKALANDI

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen için çıkarılan gözaltı ve ev arama kararına üzerine TEM ekipleri Bilgen’in evinde arama yaptı.

Daha sonra Bilgen polis ekipleri nezaretinde dışarı çıkarılarak, güvenlik önlemleri altında Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen evinde gözaltına alındı ViDEO