Kobani olayları soruşturmasında 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili 108 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZA İSTENDİ

Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.