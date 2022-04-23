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    Kobani soruşturmasında 48 kişi hakim karşısında

    Geçtiğimiz hafta Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.
    • 23.04.2022 - 15:11
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    Kobani soruşturmasında 48 kişi hakim karşısında

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Kobani Soruşturması devam ediyor.

    Soruşturma kapsamında HDP'li 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    48 kişi adliyeye sevk edildi

    13 kentte gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

    Emniyette ki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında HDP’li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

    Çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 240 bin dolar, 2 bin 800 euro, 25 bin TL, 1 adet Kalaşnikof, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 54 adet 7.62 fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 480 tabanca fişeği, 10 adet 7.65 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 kurusıkı fişeği, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ve cep telefonu ele geçirilmişti.

    Kobani soruşturmasında 48 kişi hakim karşısında #1


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