Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

3 GÖZALTI

Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı ViDEO

