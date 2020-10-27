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    Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı

    Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 11:16
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    Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    3 GÖZALTI

    Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı ViDEO

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