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- Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı
Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı
Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.
- DHA
- 27.10.2020 - 10:33
- Güncelleme : 27.10.2020 - 11:16
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
3 GÖZALTI
Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kobani soruşturmasında 8 zanlı hakkında gözaltı kararı ViDEO