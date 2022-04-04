'Kobani’ye yardım' diye PKK’ya para toplayan 16 şüpheli yakalandı

Mevsimlik işçileri ve vatandaşları tehdit ederek PKK/KCK’ya göndermek için para topladığı tespit edilen 16 şüpheli, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalandı.

Düzce’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa muhalefet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi.

PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden ve buradan Düzce'ye görevlendirilen örgüte müzahir kişilere yönelik, istihbarat çalışmaları gerçekleştirildi.

VERGİ ADI ALTINDA PARA TOPLADILAR

Söz konusu şahısların, ‘sözde Kobani'ye yardım kampanyası’ gerekçesi ile kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak için gelen mevsimlik tarım, inşaat ve diğer işçiler ile vatandaşlardan ‘tehdit, baskı, cebir ve şiddet yoluyla 2015 yılı ve sonrasında vergi adı altında terör örgütü adına para topladığı’ tespit edildi.

FAALİYETLERİNİ RAHAT YÜRÜTEBİLMEK İÇİN DERNEK KURDULAR

Ayrıca şüphelilerin, örgüt adına yapmış oldukları vergilendirme faaliyetlerini legal zeminde daha rahat yürütebilmek için KARDER isimli bir dernek kurduğu belirlendi.

PARALAR ELDEN TESLİM EDİLDİ, OPERASYON BAŞLATILDI

Toplanan paraların Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Van'da örgütün Irak-Hakurk-Kaniras bölgesinde sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarına elden teslim edildiği, bunun üzerine ekipleri operasyon başlattığı bildirildi.

14’Ü DÜZCE VE AKÇAKOCA’DA, 2’Sİ İSTANBUL’DA YAKALANDI

Söz konusu suçları işlediği tespit edilen 14 şüpheli Düzce ve Akçakoca ilçesinde, 2 zanlı ise İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.