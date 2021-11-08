Koç Holding batarya üretimine hazırlanıyor

Koç Holding, Alman Volkswagen’e fabrika yatırımı için tahsis edilen, ancak şirketin yatırım yapmaktan vazgeçtiği Manisa’daki arazide batarya üretim tesisi kurmak için harekete geçti.

Ülkemizde elektrikli araçlara yönelik batarya üretimine özel sektör el attı.

Koç Grubu, bu eksiği kapatmak için batarya üretimine el atıyor.

BATARYA ÜRETİM TESİSİ İÇİN KOLLAR SIVANDI

Koç Holding, Alman Volkswagen’e fabrika yatırımı için tahsis edilen, ancak şirketin yatırım yapmaktan vazgeçtiği Manisa’daki arazide batarya üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.

KOÇ HEYETİNDEN BÖLGEYE ZİYARET

Dünya'dan Ayşe Yücel'in aktardığına göre Koç yönetiminden oluşan bir heyet, yakın dönemde Manisa’daki bu araziyi ziyaret etti.

Koç Grubu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile anlaştığı öğrenilirken, projenin 500 milyon doları aşacağı öğrenildi.

VOLKSWAGEN YATIRIM YAPMAMAYI SEÇTİ

Bilindiği üzere daha önce Alman otomobil firması Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, Eylül 2019’da Manisa Merkezli Türkiye birimini kurmuştu.

4 bine yakın istihdam sağlayacak fabrikanın, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyordu.

Bölgedeki arazilerin tapu ile kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapılmıştı.

Ancak VW, geçen yılın sonunda pandemiyi gerekçe göstererek projeyi rafa kaldırmıştı.

KORONAYI BAHANE EDİP SİYASİ NEDENLERLE VAZGEÇTİLER

Şirket açıklamasında, kurulması planlanan projenin iptal edilmesine "Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan talep düşüklüğünü" gerekçe göstermişti.

Daha sonra ise iptalin siyasi nedenlere dayandığı öğrenilmişti.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess yaptığı açıklamada, siyasi nedenlerden dolayı projeyi iptal ettiklerini söylemişti.

Volkswagen CEO’su Diess’ten Türkiye itirafı