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    Koç Holding kârını beşe katladı

    Yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kâr elde eden Koç Holding, karını geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:47
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    Koç Holding kârını beşe katladı

    Koç Holding, bu yılın ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı.

    Koç Holding'in kârını geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artırdığı görüldü.

    İkinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 11,7 milyar TL olan Koç Holding'in 15,5 milyar TL net dönem kârı elde ettiği açıklandı.

    Holdingin karı yüzde 317 artışla 22,2 milyar TL'ye yükseldi

    1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan holdingin, geçen yıl aynı dönemde 5,3 milyar TL olan net dönem kârı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 317 artışla 22,2 milyar TL’ye yükseldi.

    2022’nin ilk yarısındaki kombine net dönem kârı ise 46,1 milyar TL’ye yükseldi.

    Koç Holding, en büyük katkıyı ise Tüpraş ve finans sektöründen aldı.

    Koç Holding kârını beşe katladı #1

    "Başarılı bir dönemi geride bıraktık"

    Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi.

    Koç Holding kârını beşe katladı #2


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