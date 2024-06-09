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Koç ve Yıldırım arasında 'Amerikan projesi' gerilimi: Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım

Koç ve Yıldırım arasında 'Amerikan projesi' gerilimi: Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen tarihi düelloda, "Siz, Ankara'da benim için "Amerikan projesi" diye belge dağıttınız." diyen Koç'a Yıldırım'ın cevabı, "Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle." oldu.